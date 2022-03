Des cailloux dans les chaussures.

Madeleine a fauté et condamné son mariage. Elle imagine expier sa culpabilité en parcourant à pied le Chemin de Compostelle, à la grande surprise de son entourage tant cette décision tranche sur sa nature profonde. Rétive à l'inconnu, elle a préparé son parcours dans les moindres détails. Chaque dimanche, elle appelle son fils Théo par téléphone. Arrivée à Tours, c'est le silence. Plus aucune trace de la pèlerine. Inquiet, Théo se rend sur place et alerte la police, muni de l'itinéraire de sa maman. Presque au même moment, un double meurtre est commis dans une ferme de la région connue pour héberger des randonneurs. Il était prévu que Madeleine y fasse étape. La pèlerine y est-elle passéeâ? Est-elle victime de ce fait diversâ? Est-elle impliquée comme l'envisagent les enquêteursâ? Ou a-t-elle simplement décidé de changer d'itinéraire et de vieâ? Malgré l'immensité de la tâche, la police tente de surveiller le Chemin de Compostelle et ses marcheurs, en particulier une randonneuse pl