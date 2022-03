Les aventures du lieutenant Maréchal était à l'origine le titre choisi par le cinéaste Jean Renoir pour son projet d'un film se déroulant durant la Première Guerre mondiale à laquelle il avait lui-même participé dans l'Aviation. Sa rencontre avec le pilote Victor Ménard qui lui remit le récit très précis de son évasion d'Allemagne en 1916 avec le lieutenant Armand Pinsard, lui permit d'élaborer la trame de son film qui deviendra son chef d'oeuvre, La Grande Illusion, sorti en 1937 dans les salles avec Jean Gabin et Pierre Fresnay en vedettes. Lorsqu'on demanda plus tard à Renoir pourquoi il avait changé le titre Les aventures du lieutenant Maréchal pour celui de La Grande Illusion, il eut cette réponse lacunaire : " Parce qu'il ne voulait rien dire de précis... " En parlant de Victor Ménard, Renoir déclara plus tard : " Sa rencontre fut déterminante dans la conception de mon film et aux liens de notre amitié s'ajoutait celle de notre foi commune dans l'égalité et la fraternité des hommes ! Je ne le remercierai jamais assez ! "