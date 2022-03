Brocolis, sardines et spaghettis... La DME devient souple et accessible ! Mon bébé éveille ses papilles avec la Diversification alimentaire Menée par l'Enfant

Faites découvir l'alimentation la plus autonome possible à votre bébé grâce aux précieux conseils de Manon Brzostek ! Quand arrive la période de la diversification alimentaire (DME), étape clé dans le développement de l'enfant, les parents ne trouvent souvent que des conseils très binaires et contraignants. Et avouons que laisser son bébé manger tout seul et en morceaux est loin d'être évident... Dans ce livre, Manon Brzostek propose une vision plus accessible, plus souple et moins rigoriste de la DME pour qu'elle devienne une alternative simple et ludique à la diversification traditionnelle. Découvrez toutes les astuces pour concilier plaisir de la découverte gustative, sentiment de sécurité, autonomie de l'enfant et bien-être des parents ! Conçu comme un véritable compagnon pratique, vous prendrez plaisir à y retrouver les " tips de la daronne ", les " astuces de l'orthophoniste ", des fiches pratiques, des gabarits pour la coupe des aliments phares, des tableaux récapitulatifs, des fiches de transmission selon le moyen de garde, de chouettes idées de recettes à tester (déclinaisons parents/enfants), le tout illustré par les superbes photos de Lucile Contopoulos !