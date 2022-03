Chronique du règne de Charles VI, roi de France

Composée par un écrivain des plus attachants du xve siècle, la Chronique du règne de Charles VI (1380-1422) croque sur le vif une société au bord du précipice : un monarque qui s'enfonce dans la démence, un pays ruiné par la guerre franco-anglaise et les pestes, livré à des clans (Armagnacs et Bourguignons) prêts à tous les reniements et accès de violence pour s'emparer d'un pouvoir qui chancelle. Temps d'espérance, aussi, car émerge de ce chaos une société politique en quête de réforme, soucieuse de Bien public et de paix. La voix des premières grandes consciences politiques françaises s'exprime dans les assemblées mais aussi dans le secret de conciliabules nocturnes. Temps où l'irrationnel règne encore, qui scrute les astres, interroge les sorcières et les moines en quête de messages du ciel. Jean Juvénal des Ursins, enfin reconnu comme l'auteur de ce livre marqué des souvenirs et de la forte personnalité de son père, témoin et acteur de cette époque contrastée, en trace un tableau personnel et saisissant. Sa Chronique, désormais rendue accessible en français moderne, est riche d'enseignements pour toute époque traversée par les crises, qui voit l'ancienne autorité s'effondrer et poindre dans la douleur et l'espoir de nouvelles légitimités.