Pourquoi a-t-on besoin des arbres ? - Mes premières questions

Un livre fascinant rempli de rabats à soulever pour découvrir les arbres et les forêts, si précieux pour notre planète. A quoi servent les arbres ? Au fil des pages et des rabats à soulever, les enfants sont invités à découvrir le rôle essentiel que jouent les arbres et les forêts pour l'air que nous respirons, la température de la planète et la protection de nombreuses espèces animales et végétales.