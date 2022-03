Soul Keeper T02 (Nouvelle édition)

Depuis sa rencontre avec Riyon, le Premier ministre Soichiro Kasuga s'est métamorphosé, il est devenu éloquent, dynamique, investi, sûr de lui... c'est un autre homme ! Le changement est à ce point flagrant qu'il semble suspect à l'un de ses adversaires politiques : le jeune et ambitieux Daiki Izumi. Déterminé à percer le secret de Kasuga, il fait appel à un puissant medium. La réputation de Tsutomu Takahashi n'est plus à faire : le célèbre mangaka est l'auteur d'Alive, Sky High, Blue Heaven, Sidooh... Il nous offre avec Soul Keeper une intrigue aussi originale qu'étonnante, mêlant fantastique et intrigue politique.