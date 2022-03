En sortant de prison, Noah retourne à Redfork, son village natal qu'il découvre ravagé par l'usage d'opioïdes. La drogue n'est pourtant pas le vrai problème de Redfork. Une présence bien plus dangereuse et surnaturelle se trouve dans les mines de charbon qui courent sous la ville. Retour chez l'intrigant éditeur TKO, qui propose des récits complets abordant tous les thèmes et tous les genres. Après la S. F. et Sentient, le western et 7 Deadly Sins ou encore le polar avec The Banks, Redfork propose cette fois un angle effrayant et surnaturel.