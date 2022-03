Avengers / X-Men : Axis

Crâne Rouge a volé le cerveau du Professeur Xavier et Magnéto, fou de rage, a tué le vilain, provoquant alors la renaissance du terrible Onslaught. Mais ce n'est que le début de l'histoire ! Au cours d'un affrontement terrible opposant les héros et les vilains de la Terre à l'invincible super-vilain, une vague d'énergie inverse l'éthique de certains personnages importants de l'univers Marvel. Avengers et X-Men s'allient dans cette saga. Dernière saga majeure réalisée par Rick Remender (Uncanny X-Force, Uncanny Avengers) avant son départ de Marvel. Ce crossover réunit les Avengers et les X-Men pour la deuxième fois, la première rencontre s'étant faite lors de la saga Avengers Vs X-Men.