L'OR DES MARÉES - TOME 03. Tempêtes et accalmies

Une saga maritime, humaine et romanesque. Bretagne, 1894. Yves Kerléo, gardien de phare, rejoint la terre pour épouser la belle Anne et devenir paysan goémonier. Il faut dire que cette algue des côtes bretonnes est devenue une matière première très importante, utilisée en médecine et dans la photographie notamment. Yves, encore novice en la matière, va de sa rencontre avec Eugène Lemarchand, industriel du Conquet, tisser une association qui débouchera sur une aventure de trente ans. Si tout semble séparer les deux hommes, très vite un projet commun - la modernisation du commerce de l'iode - va nouer des liens entre leurs deux familles, au-delà des barrières sociales. Les auteurs de Chasseurs d'écume nous proposent une nouvelle saga de l'Océan au souffle romanesque, adaptée du roman best-seller de Joël Raguénès : Le Pain de la mer. De naissances en enterrements, de fêtes familiales en célébrations religieuses, d'amours en malheurs, de succès en naufrages, c'est tout un nouveau monde qui va apparaître sur fond d'hymne constant au terroir.