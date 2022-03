Bounty à Pitcairn. Tome 1

D'une révolte naît l'utopie. D'un rêve, le cauchemar... Le 15 janvier 1790, après neuf mois de quête, Fletcher Christian et huit mutins de la Bounty trouvent enfin leur Eden. Au fin fond des mers du sud, accompagnés d'hommes et de femmes de Tahiti, ils posent le pied sur l'île déserte de Pitcairn, leur terre promise. Quinze hommes, douze femmes. Près de vingt ans plus tard, on retrouve leur trace : vingt-trois enfants sont nés, il reste neuf femmes, mais un seul homme. Sur les quatorze morts, un seul a péri de maladie. Les autres se sont tous entretués... Comment la construction d'une société idyllique a-t-elle pu se transformer en enfer ? En retraçant le parcours des célèbres révoltés du Bounty, les auteurs confrontent mythe hollywoodien et réalité, et proposent leur vérité à travers un récit haletant, entre roman d'aventure, thriller tropical et récit des origines. Découvrez l'adaptation en bande dessinée du roman de Sébastien Laurier La Bounty à Pitcairn (prix du livre insulaire 2017), illustrée par le naturalisme expressif de Victor Gurrey, qui doit autant à l'énergie lâchée de Christophe Blain qu'à l'exotisme poétique de Hugo Pratt.