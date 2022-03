A l'Hôtel du Pourquoi-Pas ?

L'heure approchait. Bientôt, l'enfant serait à lui et, quand il l'aurait fait disparaître, il pourrait commencer à torturer le coeur de ses parents. Un ricanement sinistre s'échappa de ses minces lèvres cruelles. Il ferait croire à Mr et Mrs Clark que leur petit chéri était encore en vie et qu'il leur suffirait de verser une rançon d'un million de dollars pour le tenir de nouveau entre leurs bras. Il leur fixerait un rendez-vous, en leur précisant : " Surtout n'avertissez pas la police ", et, au lieu désigné par lui, à la place de Robin, ses parents trouveraient... un doigt, le petit doigt si attendrissant d'un enfant de 4 ans ! Monstrueux, oui, il était monstrueux. Il croisa dans le miroir ses yeux vairons, où passaient les premières lueurs de la folie. Il baissa les paupières comme s'il se faisait peur à lui-même. Augustin tourne la page avec un bruyant soupir. Ces thrillers avec psychopathe, c'est un peu toujours pareil. C'est le troisième qu'il lit. Celui-ci s'intitule : Ne m'oublie pas, recommandation judicieuse, car dès qu'il aura lu la dernière ligne, Augustin l'aura oublié. Mais Gaëlle, la libraire de la Galerne, dont Cornelia Finch est l'auteure fétiche, a tout de même raison : c'est addictif.