Punaises de lit !. Le guide pour s'en débarrasser définitivement

- Un guide complet pour lutter efficacement. Comment les détecter précocement, choisir l'entreprise et la bonne méthode de traitement, connaitre les bons gestes pendant le traitement et après, pour éviter leur retour. - Un ton optimiste, et une touche d'humour : pour ne pas ajouter de l'angoisse à une situation psychologiquement difficile pour les victimes. Les punaises, on en vient à bout !