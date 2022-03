Faire pousser ses plantes gratos. Apprends à transformer un petit bout de tige en méga plante

Vous ne vous êtes jamais dit que c'était absurde de payer pour des plantes ? Bonne nouvelle : pas besoin d'être un spécialiste du jardinage pour réaliser des boutures et multiplier les plantes. Il suffit d'avoir envie de se lancer et d'acheter ce livre (si, si, on vous promet). Dedans, vous trouverez des infos, des conseils, des tutos... bref, plein de texte super intéressant pour faire d'un petit bout de vert une immense plante florissante. - Des infos sur ce que c'est que le bouturage (on sait que vous voyez à peu près, mais bon, dans le détail quoi) - Des explications sur comment faire pour bouturer (si on n'avait pas mis cette partie, ça la foutait mal) - Toutes les techniques pour le faire (parce qu'on est sympa) - Des fiches par plantes pour les connaître (y'aura pas toutes les plantes du monde, juste les best) - Des conseils pour trouver les plantes à bouturer (parce qu'on a pas le droit de couper n'importe quoi) - Et puis des tutos pour réaliser ses hormones de bouturage naturelles, faire une station de bouturage en bois et autres joyeusetés (il nous restait des pages...) Bonne lecture, bonne bouture !