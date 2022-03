le canal des 2 Mers à Vélo. De l'Atlantique à la Méditerrannée

Partez le long de ces pistes cyclables aménagées. Pédaler en liberté au fil de l'eau, à l'ombre des platanes, tout au long du canal du Midi. Observer le reflet des merveilleux quais de Bordeaux. Traverser moult "Villages de caractère" , "Villes d'art et d'histoire" , "Plus Beaux Villages de France" , tout au long du parcours. Se laisser porter par l'eau sur les canaux de la Garonne ou du Midi en bateau sans permis ou en canoë-kayak... A chaque étape sa carte en couleurs. Avec un carnet d'adresses pour louer un vélo, se loger, et, bien sûr, se restaurer. Avec le Routard Canal des deux mers à vélo, tracez votre propre route ! Rencontres, découvertes, partage, voilà des valeurs que nous défendons !