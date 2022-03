La reine sans royaume

Le pouvoir est plus facile à conquérir qu'à conserver, Jude l'a appris à ses dépens. Après être devenue reine de Terrafae, elle a été brutalement exilée dans le monde des mortels par le roi maléfique Cardan. Reine sans royaume, elle attend son heure. Quand sa soeur jumelle vient lui demander de l'aide, Jude saisit l'opportunité de regagner Terrafae même si elle doit affronter Cardan, qu'elle aime malgré sa trahison. Mais à son retour, elle découvre que le trône est menacé et elle se retrouve au coeur d'une sanglante lutte de pouvoir. Alliés, ennemis, elle devra faire des choix et, quand une puissante malédiction se réveille, choisir entre son ambition et son humanité...