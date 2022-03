La france des plus beaux villages 2e ed

Un véritable tour de France de nos villages ! Loin des destinations touristiques à forte affluence, retrouvez dans cet ouvrage magnifiquement illustré une sélection de cinquante villages de charme dans lesquels vous trouverez le calme et l'authenticité. Tous empreints d'une forte identité, les villages de l'Hexagone offrent une incroyable diversité de paysages et de styles architecturaux. Les possibilités de découvertes et de balades sont infinies, comme à Hunawihr avec ses sentiers viticoles, à Balazuc le long des gorges de l'Ardèche, à Candes-Saint-Martin sur les rives de la Loire, ou encore à Bonifacio, à l'extrémité sud de la Corse... Des cahiers iconographiques sont proposés pour chaque grande région, permettant ainsi de découvrir les villages d'artistes, les villages colorés, perchés, ou en encore fortifiés. Chaque village présenté voit son histoire retracée, son patrimoine revisité grâce à un texte historique, des anecdotes, des photos, et tous les sites remarquables à visiter aux alentours sont mentionnés. Partez à la découverte de ces villages à l'ambiance unique ou où vous pourrez flâner dans les ruelles pavées ou vous attarder sur les petites places !