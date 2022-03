Tous tes mots dans ma tête

Samy et Mohammed n'ont a priori qu'un point commun : on ne les comprend pas. Le premier, douze ans, est handicapé et ne peut pas s'exprimer. Le second, trente-sept ans, est irakien et ne parle pas français. L'un est joyeux, plein d'humour ; l'autre triste, perdu. Entre eux va naître une véritable amitié. Dans ce dialogue imaginaire entre son petit garçon autiste et le réfugié qu'elle a accueilli, Eglantine Eméyé nous donne à voir la vie des "différents" . Sous leur regard hors norme naît un monde fait de petits bonheurs et de grandes victoires sur soi-même et sur les autres. Un conte humaniste porté par une joie de vivre contagieuse malgré les vents contraires, à l'image de son auteure et des combats qu'elle poursuit.