La dame aux 40 chats

Une dame imaginait le chat parfait. Il serait doux, ronronnant et indépendant, avec des yeux verts et brillants. Quand elle ouvrit les yeux, un chat aux yeux verts et brillants grattait à la porte. D'autres chats arrivèrent, beaucoup de chats. Aucun n'était le chat parfait, mais ils furent tous aimés.