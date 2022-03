Passe tes exams sous hypnose ! 30 astuces d'hypnose personnelle pour réussir. Bac, Concours, Examens

L'hypnose personnelle est un ensemble d'outils qui révèlent des compétences et des talents déjà acquis par l'étudiant mais inconnus de lui. Les 30 astuces de ce livre s'adressent directement aux étudiants et aux lycéens pour les accompagner de manière ludique, simple et pratique dans la (re)découverte de ces outils afin de : - mieux dormir pour mieux mémoriser ; - savoir se concentrer et se motiver ; - transformer son stress en atout ; - d'apprendre à apprendre inconsciemment ; - pouvoir restituer ses connaissances au moment où elles sont utiles. A la portée de tous, les exercices pratiques sont tous illustrés et permettent la prise de confiance de l'étudiant, sa reconnaissance directe de la compétence existante et le début de la mise en oeuvre des outils.