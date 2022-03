En finir avec le sucre

Un guide très concret et complet, au coeur des demandes des lecteurs, qui aborde le problème de santé lié au sucre sous tous ses coutures. Il propose : un état des lieux sous forme de quizz (quel type de bec sucré êtes-vous ? quels symptômes fréquents ressentez-vous ? ...) ; de comprendrequels sont les sucres nocifs et pourquoi : les effets d'addiction, comment le surplus de sucre détruit notre organisme... ; d'agiravec des solutions adaptées, hygiène de vie, sevrage progressif, alimentation rééquilibrée... Avec des rubriques récurrentes, dossiers thématiques ciblés et témoignages : Info ou intox ? Le saviez-vous ? ... En lien avec l'émission Allô Docteurs.