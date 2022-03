En finir avec les troubles du sommeil

Qui n'est pas concerné par des problèmes de sommeil ? D'après des études récentes, 35 % des Français déclarent souffrir de troubles du sommeil. Vie bien remplie, stress, influence des écrans... nombreux sont les éléments de la vie moderne qui affectent la qualité du sommeil. Parce que ce n'est pas une fatalité et que le sommeil est essentiel pour être en forme sur le plan physique comme mental, cet ouvrage propose tout d'abord de comprendre le fonctionnement du sommeil et d'identifier l'origine des troubles, puis d'agir avec des solutions concrètes et efficaces. Des nuits réparatrices et bienfaisantes vous attendent !