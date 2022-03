Le fil du Destin T07 (Tome double)

Face à l'évolution de sa maladie, Rino a failli baisser les bras mais avec le soutien de Ren et de ses camarades, elle a retrouvé le courage de se battre. Ren envisage même l'avenir puisqu'il demande la jeune fille en mariage. D'abord perplexe, Rino accepte et une date de mariage est fixée le jour de la remise des diplômes. Amis et famille regardent au loin et oeuvrent afin de construire un futur pour Rino et Ren. Kaho Miyasaka nous dévoile une autre facette de Rino et Kiritani, personnages qui apparaissent dans Le fil rouge. Cette histoire d'amour plus mature et plus sérieuse raconte le combat d'un jeune couple confronté à la douloureuse épreuve de la maladie. Plein d'émotion, ce superbe récit ne tombe pourtant jamais dans le pathos, il délivre au contraire un message positif en montrant qu'il faut profiter de chaque instant et de ce que chacun peut nous apporter.