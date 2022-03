Les iles bretonnes

La collection " En toute nature " propose au lecteur une découverte à la fois de la flore et la faune des îles françaises. Dans ce nouveau titre, le lecteur peut explorer 17 îles bretonnes réparties dans les différents départements bretons. Les excursions proposées, hors des sentiers battus, lui permettent de découvrir les particularités de chacune des îles, la richesse de leurs paysages, de leur biodiversité. Le guide est illustré de nombreuses photographies qui aident à l'identification des différentes espèces et complété d'un glossaire. Pour chaque itinéraire sont indiqués le niveau de difficulté et la durée. Une approche écologique destinée à tous les curieux et amateurs de nature, résidents ou touristes.