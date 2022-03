(Re)devenir paysan

Plus qu'une lubie ou qu'une mode, l'"exode urbain" qui s'affirme depuis quelques années indique un désir de retour à la terre de plus en plus pressant chez les Français. Pour accompagner celles et ceux qui désirent se (re)convertir vers une agriculture paysanne à taille humaine et soucieuse du vivant, Jacques Caplat propose ici un retour d'expérience sensible et pratique. Dans ce guide, il montre que l'agriculture peut être un terrain d'épanouissement personnel tout en permettant la revitalisation des territoires et la préservation, voire la renaissance de la biodiversité.