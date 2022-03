Stray cat and sky lemon T05

Nagisa vit à Onomichi et profite de sa vie de lycéenne en attendant son premier amour, parti dans une autre ville. Son quotidien est chamboulé par l'arrivée d'un jeune acteur, Yamato, qui aurait frappé son manager et se retrouve mis sur la touche. Ils sont désormais voisins et sont dans la même classe. Si tout semble les opposer, leur proximité va faire naître chez eux des sentiments inattendus.