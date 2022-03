Les racines du sang

Un chef d’entreprise est assassiné. Peu après, un directeur d’agence de communication puis un médecin subissent le même sort. Aucun point commun entre les victimes en dehors d’une rose déposée, comme une signature. Des liens mystérieux se cacheraient-ils derrière ces affaires ? Notre vie amoureuse, financière ou professionnelle peut-elle subir les erreurs commises par les membres de notre famille ? Et si l’héritage ne s’arrêtait pas aux gènes et à l’aspect matériel et qu’un aspect transgénérationnel impactait notre quotidien… Un polar pour couper les cycles infernaux de ces liens du sang et se débarrasser de fardeaux qui ne nous appartiennent pas. La troisième enquête de Yoann Clivel.