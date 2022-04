Les Belles Histoires 10 histoires à lire et à relire

J'ai un lion à la maison ! Julien trouve un lion chez lui et ils deviennent amis. le loup vert Dur dur d'être vert quand tous les loups sont gris. Le prince Olivier ne veut pas se laver Sa famille va user d'une ruse pour lui faire changer d'habitudes. Le petit empereur de Chine Il va sortir de son palais et affronter un dragon. Le secret de la petite souris Mais que fait la petite souris avec les dents des enfants ? La sorcière qui rapetissait les enfants Le petit Séraphin décide de s'en débarrasser. Un bébé... et moi alors ? Pas facile d'accepter de ne plus être enfant unique. La bataille de l'alphabet Quand les lettres ont du se mettre en ordre. Le gros chagrin d'Edgar Le grand voyage de Nils Holgersson l'adaptation du célèbre conte de Selma Lagerlöf