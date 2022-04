La princesse qui ne croyait pas aux contes de fées et le prince amoureux

Le prince Telmund de Rosenmark, 13 ans, adore les contes qui commencent par : "Il était une fois. "... Ils réservent toujours des aventures héroïques à un prince cadet, comme lui, qui finit par épouser une belle princesse. Mais ses parents mettent au monde Wilmar, un garçon, et Telmund cesse d'être le dernier né... Et le jour où une sorcière lui jette un mauvais sort, Telmund se retrouve prisonnier d'une boucle infernale : dès qu'il s'endort, il se transforme en un animal. Il va ainsi devenir tour à tour un rat, un lapin, un coq, un chien, un phoque, ou encore un dragon. La princesse Amelia de Pastonia, 14 ans, déteste les histoires qui commençaient par "Il était une fois" . Elle préférait l'action aux contes. Têtue, courageuse, elle n'a rien d'une princesse en détresse. Elle ne se contente pas d'un rôle de princesse potiche, elle est bien décidée à parler, lire et écrire autant de langues que possible, afin de pouvoir communiquer avec les autres royaumes. Elle compte aussi se spécialiser en histoire, en sciences, en finance. Et même - si on devait en arriver là - la stratégie militaire. Elle n'a pas de temps à perdre en bêtises ni en histoires inventées par des hypocrites qui parlent d'amour dans les contes. Mais quand la princesse Amelia est kidnappée par l'infâme Prince Sheridan qui convoite son royaume, elle va croiser un étrange animal sur sa route...