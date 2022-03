Le bébé maltraité se tait, mais il parle !. Signes cliniques et autobiographiques du bébé et du jeune enfant, victimes de violences sexuelles

Ce livre est consacré au repérage précoce et à la prise en charge des bébés et jeunes enfants victimes de violences sexuelles. Il est le fruit d'une expérience de 35 ans comme pédopsychiatre dans des services médico-sociaux et comme expert judiciaire. Le croisement des deux champs, médical et judiciaire, met en évidence une clinique, des symptômes, une chronologie des faits dont témoigne, entre autres, le carnet de santé de l'enfant. L'ouvrage montre, au travers de nombreux exemples, comment le travail transdisciplinaire et transgénérationnel systémique permet de recueillir des données fondamentales pour le diagnostic et la prise en charge précoce de ces très jeunes enfants trop souvent victimes ignorées.