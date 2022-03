Maldoror Tome 1 : Les Enfants de la Légende

Une mélodie jouée au violon. Puis les pages d'un livre qu'on tourne, une porte qui s'ouvre. Alors, la légende de Maldoror se réveille... Aux confins d'une Europe bouleversée, alors que la révolution gronde, cinq jeunes se rencontrent autour d'une étrange menace. De Vienne à Odessa, de Kiev aux plaines de Sibérie, ils sont poursuivis par la police secrète et traqués par un Ataman cruel et tyrannique. Liés par leur amitié et un destin qui les dépasse, ils avancent sur le chemin d'un royaume disparu... Maldoror. Les enfants de la Légende est le premier tome de la trilogie Maldoror, grand récit d'aventure teinté de fantastique et rythmé par la musique slave.