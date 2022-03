Les pouvoirs du yoga. 4 semaines pour rayonner

Intégrez le yoga dans votre quotidien en 1 mois top chrono ! Si le yoga est connu pour être une discipline exigeante, il permet néanmoins d'allier naturellement et rapidement bien-être et remise en forme. Entre postures, respiration et conseils de nutrition, Clio Pajczer nous donne toutes les clés pour aborder le yoga sans complexe. Retrouvez : - un bilan complet et personnalisé pour partir du bon pied ; - 5 séances par semaine calibrées pour une progression rapide ; - des conseils de respiration, de nutrition et d'hydratation. 152 000 abonnées sur Instagram + lancement d'une appli liée au yoga et à la méditation en avril