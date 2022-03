Encanto, la fantastique famille Madrigal. Le mystère de la forêt

Une toute nouvelle aventure de la famille Madrigal ! Un album de 32 pages avec tous les héros du film Encanto. Une histoire inédite, avec de belles illustrations et des textes adaptés aux petits. Dès 4 ans. Résumé : Bruno a une terrible vision : il n'y a plus d'eau et l'Encanto est en danger ! Antonio décide de se rendre dans la forêt pour résoudre ce mystère. Doté d'une capacité à communiquer avec les animaux, il est le seul à pouvoir déceler les secrets que cache ce lieu magique...