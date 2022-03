Plages de rêve, villages de caractère, piscines naturelles, bonnes adresses de spécialités, activités locales... Le guide Evasion Corse vous aide à construire facilement votre voyage selon vos goûts et vos envies. Dans ce guide destiné aux voyageurs indépendants, vous trouverez : - Les meilleurs circuits de 3 jours à une semaine pour une découverte approfondie des différentes régions de la Corse. - Toutes les infos pratiques pour organiser votre voyage et réussir vos vacances : hébergement, transports, budget, mais aussi nos pages gastronomie, culture et traditions pour profiter pleinement de votre séjour... - Les meilleurs endroits pour dormir près des plages, dans de petits hôtels de charme, des maisons de villages typiques ou dans des campings en pleine nature. - Les randonnées et les balades secrètes de nos auteurs sur les falaises et les sentiers des douaniers, sur la route des vins et autour de sites classés... - Et bien sûr, toutes les activités pour agrémenter votre voyage : promenades en kayak ou à dos d'âne, canyoning à travers les gorges, escalade, plongée sous-marine, stand up paddle, etc. Tous les coups de coeur de notre auteur 100% Corse dans un guide pratique, illustré, complet avec des cartes détaillées et des carnets d'adresses placés désormais à la fin de chaque visite. Préparez votre voyage en Corse sur www. guide-evasion. fr