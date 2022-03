Soul Keeper T01 (Nouvelle édition)

Riyon est le fantôme d'une jeune fille indépendante et rebelle. Bien qu'elle soit censée suivre des cours pour bonifier son âme en vue de sa prochaine réincarnation, elle préfère passer ses journées à jouer à Othello. Afin de la ramener sur le droit chemin, le précepteur en chef de l'au-delà lui ordonne de descendre sur Terre et de devenir l'esprit protecteur d'une personne de son choix. Sans le savoir, Riyon jette son évolu sur le Premier ministre du Japon, un homme gravement malade, à qui il reste à peine plus de 500 jours à vivre... La réputation de Tsutomu Takahashi n'est plus à faire : le célèbre mangaka est l'auteur d'Alive, Sky High, Blue Heaven, Sidooh... Il nous offre avec Soul Keeper une intrigue aussi originale qu'étonnante, mêlant fantastique et intrigue politique.