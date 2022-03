Demon Slayer. Livre de coloriage

36 illustrations tirées de l'oeuvre culte de Koyoharu Gotouge sont au programme de ce premier livre de coloriage, dont le revers de la jaquette est un poster exclusif présentant des dessins du livre en couleurs ! Plongez dans l'univers de Demon Slayer et distrayez-vous en coloriant vos personnages préférés ! Plus qu'un manga, un phénomène ! Demon Slayer est le titre de tous les records, chaque fois que le manga de Koyoharu Gotouge est cité, un nouvel exploit est atteint ! Plus de 3 millions d'exemplaires ont été vendus en France depuis la parution du tome 1. En octobre 2021, il était en deuxième position des ventes de manga en France (chiffres GFK). Le jeune Tanjiro fait de l'ombre aux vétérans !!! Son avenir s'annonce radieux avec de nombreuses nouveautés en 2022 !