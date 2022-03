La Belle Epoque des collectionneurs d'antiques en Europe. 1850-1914

Les années 1870-1914 sont la Belle Epoque du collectionnisme d'antiques, sorti du cercle restreint des amateurs érudits et fortunés pour se répandre plus largement dans la société européenne, qui acquiert des statuettes bon marché aux marbres les plus prestigieux. Lieux centraux où se font et défont les collections, les salles de vente, notamment parisiennes, sont au coeur des stratégies des différents acteurs du marché.