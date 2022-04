La psychomotricite

Discipline paramédicale inscrite au Code de la santé publique, la psychomotricité est pratiquée par environ 30 000 professionnels en France et dans le monde dans le secteur de la santé ou de l'éducation. Développée à l'origine pour les enfants ou les adultes présentant des troubles moteurs associés à des troubles cognitifs, elle est une approche globale qui associe fonctions motrices et état psychique, affectif et relationnel du sujet. Son champ d'action s'est étendu à la néonatalogie et la gériatrie. La théorie de la psychomotricité s'appuie sur des champs de recherche aussi divers que la psychologie clinique et cognitive, l'anatomie et la neurophysiologie. Issue de ces différentes recherches, la théorie de l'étayage explique la spécificité des liens qui s'établissent dès la naissance et pour toute la vie entre la tonicité musculaire, les sensations, les affects et les images. La pratique, quant à elle, est axée sur la conscience corporelle, les relaxations thérapeutiques, la gestion des émotions et les modalités expressives de l'être humain. Cet ouvrage se propose de faire découvrir une profession encore peu connue, qui parle de l'être humain et le situe dans son environnement.