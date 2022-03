Force spirituelle. Réflexions d'un aventurier pour le quotidien

Un aventurier, ancien soldat des forces spéciales, connu pour ses émissions de survie à la télévision, qui écrit un livre de méditations basées sur la Bible... surprenant ? Non, si l'on sait que Bear Grylls est animé par une foi profonde dans le Christ. Inspirées notamment de son vécu, ces 360 réflexions portant sur 12 thèmes nous aident à nous frayer un chemin dans la jungle du quotidien et à trouver la source de la force spirituelle, tel un manuel ou un pack de survie. Points forts : + l'auteur va droit à l'essentiel + il s'appuie sur sa riche expérience en tant qu'être humain et aventurier + les méditations sont simples et profondes à la fois Thèmes : le sens de la vie la détermination les relations la sagesse la fidélité le courage la liberté le risque