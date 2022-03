LE LIVRE Nouvel opus artiulant l'art et la science, Art et médecine offre au lecteur un aperçu clair et précis des relations qui se sont nouées entre le monde artistique et la médecine. Des premières scènes de dissection de l'Antiquité aux découpes anatomiques dérangeantes de Damien Hirst en passant par les représentations de nains et de bouffons de Vélasquez, l'ouvrage revisite la grande épopée de l'histoire de la médecine tout en mettant à l'honneur des figures incontournables de la médecine comme Hérophile, Galien, Vésale, Laennec, Semmelweis ou Charcot. Grâce à une multitude de dessins, gravures, peintures et sculptures, il explore l'évolution, à travers les siècles, des disciplines médicales telles que la chirurgie, la dentisterie, l'ophtalmologie ou encore la cardiologie, la cancérologie et la psychiatrie. L'étude d'oeuvres d'art soigneusement choisies, aussi bien auprès de grands maîtres qu'auprès d'artistes moins connus, est l'occasion de faire revivre les grandes découvertes anatomiques et médicales telles que la circulation du sang, le vaccin, l'invention du stéthoscope, la théorie microbienne, l'anesthésie, la transplantation cardiaque ... mais également de passer à la loupe les grands chefs-d'oeuvre de Van Eyck, Michel-Ange, Goya ou Munch sous le prisme souvent méconnu des pathologies.