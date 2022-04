Tête de Fesses est plus beau que toi

Tête de Fesses a une passion dans la vie : gâcher la vie des gens. Aujourd'hui, le chat manipulateur s'amuse à convaincre les animaux de la campagne qu'il est le seul représentant de la beauté sur Terre et qu'à côté de lui, tous les autres sont laids : soit trop gros, soit trop maigres, soit trop grands, soit trop poilus... Convaincues d'êtres des monstres, Fleur et Ftéphanie n'osent plus sortir de chez elles. Mais un visiteur inattendu révélera à tous que le plus laid dans cette histoire n'est pas celui qu'on croit !