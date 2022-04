Nous sommes encore en vie

En nous faisant pénétrer au coeur du système migratoire australien et de ces violences, ce roman graphique, à la fois témoignage et enquête journalistique au long cours, interroge les questions complexes et brûlantes d'actualité que sont l'exil et l'immigration et s'inscrit dans la lignée de précédentes publications des éditions Cambourakis, comme "Lignes de vie" de Birgit Weyhe, "Manolis" d'Allain Glykos et Antonin et "Le Jeu des hirondelles" de Zeina Abirached.