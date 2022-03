L'éveil du Moyen âge

C'est dans ce livre que l'on trouve pour la première fois la vraie histoire des Templiers. Formé à l'école des Chartes, paléographe, Charles-Victor Langlois était le promoteur d'une histoire méthodique, obsédée par les documents d'archives. Son récit du drame vécu par l'Ordre des moines soldats se veut objectif, sans pathos. Pas de littérature, des faits. Venant après celle de Michelet, la première véritable tentative ? réussie ? d'écrire une grande histoire du Moyen Age fut celle de l'équipe que Lavisse s'adjoignit pour son Histoire de France : Achille Luchaire, Arthur Kleinclausz, Charles-Victor Langlois, etc. Le volume consacré par Langlois au xiiie siècle, le siècle " classique " du Moyen Age, celui de l'éveil économique, de l'épanouissement du gothique et du renouveau intellectuel, peint un large et puissant tableau, admirablement documenté et écrit, des hommes, de leurs institutions, de leur mode de vie, de leur action politique. Il est resté un très grand livre. Historien, spécialiste du Moyen âge, Charles-Victor Langlois (1863-1929) était archiviste paléographe, professeur de paléographie et d'histoire du Moyen Age à la Sorbonne, directeur des Archives nationales (1913-1929) et membre de l'Institut.