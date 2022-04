La Mauvaise herbe

Quand Jacobo se réveille d'un long coma, la police est légèrement embarrassée : il semblerait que le commanditaire des deux assassins qui ont tué sa femme et l'ont laissé pour mort ne soit autre que leur propre fille de 14 ans. Il faut reconnaître que les parents abusent. Comment peut-on quitter Madrid pour vivre dans un "trou" privé d'Internet ? Une ambiance aussi obsessive et claustrophobique que dans "Monteperdido", dans un oppressant "Far West andalou".