Escalade (3e ed). Initiation, progression, technique, sécurité, entraînement

Tout ce qu'il faut savoir pour s'initier et progresser en escalade sportive, de la salle aux grandes voies, et ce en toute sécurité... Le guide de référence ! Nouvelle édition actualisée et remaquettée de ce guide de référence dont le succès ne se dément pas depuis plus de 15 ans. Matos, manips, technique, tactique, mental... tout y est, richement illustré et agrémenté d'une cinquantaine d'exercices pour travailler dans tous les registres.