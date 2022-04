Chère Fubuki Katana

Au lycée ou même chez soi, quand on vit au Japon on n'étale pas ses problèmes. Pourtant, Emi aurait beaucoup à dire : le harcèlement qu'elle subit, sa passion pour les mangas, et surtout la culpabilité qu'elle essaie d'enfouir depuis plusieurs mois... Emi ne se confie jamais. Jusqu'à ce qu'une rencontre l'incite à tout raconter. Mais peut-on se fier à n'importe qui, dans une société où les apparences priment souvent sur la vérité ?