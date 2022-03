Le petit faon

Cette petite fille est déçue de rater les bonnes choses : les étoiles filantes parce qu'elle va se coucher tôt, les premières pommes, trop hautes sur l'arbre. Et ce matin, parce qu'elle s'habillait dans sa chambre, elle n'a pas pu voir la biche qui passait dans le jardin. Son courage et sa ténacité sont plus forts que sa déception. Elle se faufile dehors, décidée à suivre la biche à la trace. Cette fois, elle ne sera pas déçue !