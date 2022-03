Petites histoires du Père Castor pour Pâques

11 histoires à partager avec les enfants, petits et grands, pour patienter jusqu'à l'arrivée des oeufs, des cloches, des poules et des lapins en chocolat. Le Premier oeuf de PâquesLe Petit Lapin malinPetite Poule noire comme nuitTrois petits lapins Bali et les oeufs de PâquesPas bêtes, les poulettes ! A qui est cet oeuf ? La Petite Poule rougeLe lapin qui fait peur au loupPoule CoquettePénélope la poule de PâquesDes conseils pour raconter les histoires. Des index par thèmes, par temps de lecture et par âge.