Victoire et Adam ont toujours été inséparables. Du moins c'était ce que pensait Victoire jusqu'à ses dix-sept ans, jusqu'à ce que son meilleur ami disparaisse du jour au lendemain. Deux ans plus tard, Victoire a tout pour être heureuse. Mais le jour où Adam refait surface, c'est la douche froide. D'autant que la jeune femme se voit obligée d'héberger son ancien meilleur ami, le temps qu'il trouve ses repères à Paris. Tel est le deal : seulement trois mois, pas un jour de plus. Ensuite, Victoire aura le choix de laisser sortir Adam de sa vie définitivement... ou non. Quand les sentiments amoureux s'ajoutent à l'amitié, est-il réellement possible de nier l'évidence ?