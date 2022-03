Fan book Demon Slayer

En plus du story-board des trois premiers chapitres de Kisatsu no Nagare, le projet à l'origine de Demon Slayer, vous découvrirez dans ce fan book les portraits détaillés des protagonistes du manga (âge, date et lieu de naissance, etc.), des illustrations inédites de Koyoharu Gotouge, une foultitude d'anecdotes présentées sous la forme de " petits potins de l'ère Taishô " , des croquis inédits conçus pour l'anime, ainsi qu'une pléthore d'informations sur les pourfendeurs. Koyoharu Gotouge avait vraiment l'intention de combler ses lecteurs qu'elle gratifie d'un chapitre inédit de neuf pages. Cerise sur le gâteau, les illustrations de la jaquette et de la couverture sont des dessins inédits ! Bref, ce fan book est le guide ultime pour tous les fans de la série ! Plus qu'un manga, un phénomène ! Demon Slayer est le titre de tous les records, chaque fois que le manga de Koyoharu Gotouge est cité, un nouvel exploit est atteint ! Plus de 3 millions d'exemplaires ont été vendus en France depuis la parution du tome 1. En octobre 2021, il était en deuxième position des ventes de manga en France (chiffres GFK). Le jeune Tanjiro fait de l'ombre aux vétérans !!! Son avenir s'annonce radieux avec de nombreuses nouveautés en 2022 !