Si les enfants votaient. Plaidoyer pour une politique de l'enfance

En France, 1 enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté, soit 3 millions d'enfants. 2 enfants meurent chaque semaine sous les coups de leurs parents. 73 000 sont victimes de violences et 200 aujourd'hui franchiront la porte d'un commissariat. 340 000 enfants en France sont placés dans des familles d'accueil ou des foyers. On pense que notre pays les protège, pour nombre d'entre eux, c'est faux. La protection de l'enfance est un angle mort des sujets d'études scientifiques, des médias et des politiques. En tant qu'ancien enfant placé et militant, Lyès Louffok veut porter ce message aux pouvoirs publics et faire en sorte d'être entendu pour qu'ils agissent car les solutions sont simples : plus de contrôle des foyers, des familles d'accueil, la renationalisation de la protection de l'enfance. Et que chacun à son échelle agisse. Une société qui maltraite ses enfants met en péril son avenir et son âme. Ensemble nous pouvons faire beaucoup mieux. Nous devons faire beaucoup mieux. A propos de l'auteur Placé à la naissance à l'Aide sociale à l'enfance (ASE), Lyès Louffok a été ballotté de familles d'accueil en foyers jusqu'à sa majorité et a traversé l'enfer des enfants livrés aux mains maladroites de l'Etat. Militant au sein de l'association Ni Putes Ni Soumises, il est devenu travailleur social au Groupe SOS, auprès de femmes en difficulté puis de SDF notamment. Il est aujourd'hui membre du Conseil National de la Protection de l'Enfance (CNPE).